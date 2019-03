Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.



Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için ilk tören Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Üniversitenin Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karsak, yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Uluslararası ilişkiler alanında, ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından Beril Hocamız, genç yaşta beklenmedik şekilde aramızda ayrıldı. Beril Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yükseköğretim camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ÖZVERİDEN ÇEKİNMEDİ"



Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Türkmen de, Galatasaray Üniversitesi'ndeki meslek hayatının en zor ve ıstıraplı görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, "Uluslararası İlişkiler Bölümümüzün manevi başkanı, değerli hocamız, sevgili meslektaşım ve selefim, manevi kız kardeşim Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na, lise öğrenciliğini yatılı geçirmiş olduğu ve akademik kariyerini 25 yıldır sürdürdüğü bu mekanda, böyle veda edeceğimiz aklımıza gelmezdi" diye konuştu.



Türkmen, şöyle devam etti:



"Beril Dedeoğlu, meslek hayatının zirvesinde, devlet hizmetinin en saygın konumunda ve aile yaşamının en mutlu döneminde, yeni doğan torunu Hila'yı büyütmeye başlamışken aramızdan ayrıldı. Yetiştirdiği binlerce öğrenci, yazdığı bilimsel eserler, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile YÖK nezdindeki çalışmaları, kaleme aldığı köşe yazıları, yaptığı televizyon programlarıyla ülkemize ve toplumumuza hizmet için son gününe kadar yılmadan çalışan Beril Hoca, bu yönde hiçbir özveriden çekinmedi. Türk akademi dünyasının ilk Avrupa Birliği Uzmanlarından biri olmakla kalmadı, Avrupa Birliği makamına layık görüldü. Ve bu kısa dönemde müzakere fasılları açılması için canla başla çalıştı."

"ÇOK IŞIK VEREN BİR İNSANDI"



Dedeoğlu'nun az bilinen çok fazla insani yönü olduğunu da dile getiren Türkmen, "Zor durumdaki herkesin sorununu çözmeye uğraşır. Aramızda kimin başı ne şekilde dertte ise ona çare üretir. Evladı hasta personel tanıdık hekim bulmaktan, ihtiyaçta bir öğrenciye burs sağlamaya kadar her zamanki güler yüzüyle verdiği yardım eli en yakınından en uzağına herkese uzanırdı. Kendisini sadece parlak zekası ve akademik yeteneğiyle değil, hepimize ders olurcasına elinden hiçbir zaman bırakmadığı mizah duygusu, muzipliği ve kahkahasıyla hatırlayacağız. Kısacık ömründe çevrene ışık saçtın. Bizim için o ışık hiç sönmeyecek'' diye konuştu.



Beril Dedeoğlu'nun kardeşi Ali Gümüş de, duygularını şöyle ifade etti:



"12 yaşında ablamı buraya bırakırken babam 'Ablan Galatasaray'a gidiyor' dediği zaman futbolcu olacak zannetmiştim. Onunla geldiğimizde o zaman Fatih Terim oynuyordu. Abla dedim; 'Fatih Terim'i görürsen imza alır mısın?' Onu bu şekilde buradan çıkaracağımız hiç aklıma gelmezdi.



Sizler akademik, profesyonel hayatında çok anılarını biliyorsunuz. Ablamın sizlerin bilmediği, örneğin bakanlığını öğrendiği günkü kıyafeti şortu, altında terlikleriyle 'Aa ben bakan oldum galiba' deyişini hala hatırlıyorum. Beni hep onun büyüğü zannederlerdi. Cüssemden herhalde. O benim ablamdı, annemdi, babamdı, arkadaşımdı. Çok ışık veren bir insandı. En çok onunla gülmeyi özleyeceğim. O yüzden ona güle güle diyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'na rahmet dileyerek, yakınları ve akademi dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.



Kaybettikleri her ilim insanının dünyada yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktığını anlatan Erdoğan, "Son yıllarda Halil İnalcık, Fuat Sezgin, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına dar-ül bekaya uğurladık" diye konuştu.



Erdoğan, bugün de Beril Dedeoğlu'nun vefatı vesilesiyle bir arada olduklarını belirterek, Dedeoğlu'nun aynı zamanda bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığı bir mesai arkadaşı olduğunu vurguladı.

Dedeoğlu'nun görev yaptığı her yerde birikimi, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliği ile sevilen, saygı duyulan bir isim olduğunu dile getiren Erdoğan, "Uluslararası ilişkiler alanında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu açmış, önümüzü aydınlatmıştır. Hocamız hayatı boyunca kitap, makale, tebliğ, konferans ve röportaj olarak ortaya koyduğu ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği öğrenciler ve üstlendiği görevlerle de daima ülkesine karşı mesuliyetini yerine getirmeye gayret etmiştir" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağrından çıktığı topluma hizmet etme heyecanı ve çabasına bizzat şahit olduğu Beril Dedeoğlu'nu genç denebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getirerek, "Halbuki bizim Beril Hocamızla birlikte yapmayı planladığımız daha çok çalışma vardı. Gerçekten Türkiye, özellikle uluslararası ilişkilerle güvenlik politikaları ile ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu" dedi.



Onun bıraktığı yerden, öğrencileri ve mesai arkadaşlarının çalışmalarını devralarak nihayete erdireceğini anlatan Erdoğan, ilim dünyasından kayan bir yıldız olarak gördüğü Dedeoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın okuduğu duanın ardından, Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'ne götürüldü.



Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine ise, Dedeoğlu'nun ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.



Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, oğlu Efe, kızı İlyada ve kardeşi, burada taziyeleri kabul etti.



"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR BEYİNDİ"



AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beril Dedeoğlu ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde beraber asistanlık yaptığını hatırlattı.



Kurtulmuş, "Değerli bir akademisyendi. Yıllar sonra Allah nasip etti, aynı Bakanlar Kurulu'nda yer aldık. Son derece iyi bir hanımefendi, iyi bir insan, iyi bir akademisyen ve Türkiye için önemli bir beyindi. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik, mekanı cennet olsun" dedi.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Dedeoğlu ile 63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde beraber çalıştıklarını ve çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlar Kurulu'nda kendisiyle beraber çalıştık. Aldığı her vazifeyi titizlikle yapan, üstlendiği görevlerde devlet itibarına önem veren ve nerede olursa olsun en iyi temsili yürüten bir arkadaşımızdı. Ailesine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

CENAZE, EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Dedeoğlu'nun naaşı Edirnekapı Mezarlığında defnedildi. Beyin kanaması geçirmesi üzerine 28 Şubat'ta Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Dedeoğlu, 13 Mart'ta yaşamını yitirmişti.



BERİL DEDEOĞLU KİMDİR?



Beril Dedeoğlu, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1982 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1986 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dedeoğlu, 2005 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı'nı yürüttü.

Çeşitli gazetelerde dış politika üzerine yazılar yazan Dedeoğlu, geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atandı. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Dedeoğlu, 2015 yılında kısa bir süre Avrupa Birliği Bakanı olarak da görev yaptı.



Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun, Avrupa Birliği, uluslararası politika, uluslararası güvenlik alanında çok sayıda araştırma, makale ve kitapları bulunuyor.