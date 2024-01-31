Prof. Dr. Gülçin Aksoy hayatını kaybetti (Prof. Dr. Gülçin Aksoy kimdir?)

GÜLÇİN AKSOY KİMDİR?

1965 yılında dünyaya gelen sanatçı, MSGSÜ’de yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı.



1990 ların başından itibaren aktif sanat üretimine devam eden Gülçin Aksoy, bireysel üretiminin yanında, kollektif olarak da bir çok sanatsal eylem içersinde yer aldı. 2019 yılında Shulamit Bruchtein’in küratörlüğünü yaptığı "Çarşamba Topluluğu" Artam Galeride gerçekleşen sergide yer aldı. Aynı yıl Pasajist te "Hareketli Metin/Yüksek Sanat Kurulu" adlı kişisel sergiyi gerçekleştirdi. "Gidişimiz Muhteşem Olacak" adlı bina sergisinin katılımcı ve sergi planlayıcılarından biriydi. 2018 yılında DAAD sanatçı ve akademisyen bursu ile Berlin ‘de bulundu.

İlk kişisel sergisini 1991 yılında gerçekleştirdi. 1990 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim üyesi olarak çalışmakta, "Halı Atölyesi’ni yürütmekte olan sanatçı, sanatsal üretimini eğitimci kimliğinden ayırmadan, birlikte öğrenmek ve üretmek üzerine konumluyor. Bu süreci içeren, öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği projelerinden biri "Öğrenme süreci",(Learning Project ) ise İtalya nın Boozen kentinde yer alan "Academiae Youth Art Bienale" de sergilendi. Halı Atölyesi sürecinin bir parçası olan Atılkunst kollektifi ise birlikte üretim modellerinden biriydi. Katıldığı diğer sanat etkinliklerinden kimileri; Mobilising Memory, Viyana, 4. Çanakkale Bienali, Trading Station Liverpool , 1. Klohausen Bienalİ Münih, City Scale Münih- İstanbul,I. Istanbul yaya sergileri, 60 yıl 60 sanatçı gibi sergiler, kendisinin de sergi kurucu ekibinde olduğu Yerli Malı, Aileye Mahsustur, Yurttan Sesler gibi sergiler örnek verilebilir.