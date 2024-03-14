Prof.Dr.Mustafa Karataş kimdir, nereli?

Sivas'ın Gürün ilçesinde 20 Mart 1961 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Karataş Türk hadis kürsüsü profesörü aynı zamanda TV program yapımcı ve sunucusudur. Arapça ve İngilizce bilen Mustafa Karataş evli ve 4 çocuk babasıdır.



İlk ve ortaokulu Karabük'te okuyan Karataş, imam hatip lisesine orada başladı, fakat lise eğitimini Kastamonu'da devam etti. 1980'de İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydoldu ve burayı 1984'te bitirdi. Aynı üniversitede 1989'da hadis kürsüsünde yüksek lisansını, 1998'de de doktorasını tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak Karataş, orada 2008'de doçent ve 2013'te hadis kürsüsünde profesör oldu.



İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı başkanlığı, Rehberlik Danışmanlık Birimi başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunan Karataş, güzel san’atlarda hüsn-ü hat dersi de verdi. Üniversitede birçok yüksek lisans ve doktora talebesi yetiştiren Karataş, başarılı olanları burs ve seminerlerle desteklemek için İlim Hizmet Araştırma Merkezi’nde (İHAM) yüzlerce talebe yetiştirdi.



2004 yılından itibaren televizyon programı yapan Mustafa Karataş, bugüne kadar Cuma Sabahları ve Muhabbet Kapısı olmak üzere beş yüzden fazla canlı yayın gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı konferanslarına, İHAM onursal başkanlığına ve televizyon programlarına devam etmektedir.