Rabia Naz'ın annesi Atika Vatan'dan DNA örneği alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın annesi Atika Vatan'dan DNA örneği alındı.



Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine anneden DNA örneği alınması için mahkeme tarafından karar alındı.



Kararın ardından bugün Görele Devlet Hastanesi'ne getirilen Atika Vatan, DNA örneği verdi.



Başsavcılık tarafından örneğin incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.



Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

