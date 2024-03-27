Ramazan Bayramı arefesi ne zaman? Bayramın 1. günü ne zaman?

Ramazan Bayramı'nda hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, bu yıl arefe gününün hangi gün idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında bayram arefesi günü belli oldu. İşte, 2024 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi...



AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.



RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma