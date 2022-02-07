Ramazan ne zaman başlıyor? (2022 Ramazan Bayramı ne zaman?)

Üç ayların Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlamasıyla birlikte Ramazan ayının bu yıl hangi aya denk geldiği araştırma konusu oldu. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Razaman Bayramı ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 13:17

Ramazan ne zaman başlıyor? (2022 Ramazan Bayramı ne zaman?)

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Üç aylar ne zaman başlayacak?

'11 Ayın Sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

2022 Ramazan Ayı’nda ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak. 2 Nisan ise Ramazan Ayı’nın ilk günü olacak. 2022 yılında Ramazan Ayı, 1 Mayıs'ta sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan , 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

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