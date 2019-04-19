Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binası ve ekleri, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi.



DEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, adını İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu tarihten alan ve kentin sembol yüksek öğretim kurumlarından biri olan DEÜ'nün Alsancak semtindeki rektörlük binası ve eklerinin kültür varlığı olarak tesciline ilişkin başvuru olumlu sonuçlandı.



Kurul, Rektörlük binalarının eğitim ve kültür amaçlı hizmet verdiğine, buraların simgesel değer taşıması nedeniyle de korunması gerektiğine hükmetti. Böylece yaklaşık 14 dönümlük alanda hizmet veren Rektörlük binası ve ekleri, hem koruma altına alınmış oldu hem de bakımından onarımına kadar bütün işlemlerde ilgili mevzuatlara tabi hale getirilmesinin önü açıldı.

REKTÖR HOTAR'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, başvurularının olumlu sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



DEÜ'nün birçok hatırayı barındıran, geçmişle gelecek arasında kuvvetli bağlar kuran bir marka olduğunu vurgulayan Hotar, şöyle devam etti:



"Bir süre önce güzel İzmir'imizin sembolik yapılarından biri olan ve kentimizle bütünleşen Rektörlük binamızı korumak ve gelecek kuşaklara bırakmak amacıyla bir çalışma başlattık. Belgeleri toplayarak başvurduğumuz kurumdan olumlu sonuç aldık. Böylece birçok değerimizi yetiştiren, bizler için son derece anlamlı olan binalarımız, devletimiz tarafından da güvence altına alınmış oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. Böylesi köklü gelenekleri olan kurumumuzun gelecek kuşaklara aktarması gereken değerleri, edinimleri ve entelektüel fikirleri olduğu kadar bunları buluşturan, birlik ve beraberliği ifade eden ikonik yapıları da bulunuyor. Bunların hepsi bizi biz yapan unsurlar. Bu girişimimiz de temelde bütünü muhafaza etmek, güzellikleri korumak isteğiyle ortaya çıktı. Tescil ile birlikte İzmir Kültür Park alanı ile tescilli Atatürk Lisesi'nin yer aldığı koruma aksı denize ulaşacaktır."



"BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ"



Rektör Hotar, dönem dönem tartışmalara konu olan rektörlük binasının eğitim dışındaki amaçlarla kullanımına ilişkin söylentilerin de alınan kararla birlikte son bulduğuna vurgu yaparak bu binaların eğitim dışında hiçbir amaçla kullanılamayacağını ve yıkılamayacağını kaydetti.