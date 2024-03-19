Resmi Gazete'de bugün (19 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



ATAMA KARARLARI



–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/74, 75, 76, 77)



TEBLİĞLER



–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)



–– İthalattan Süreli Men Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/31)



–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/35)

–– Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/198, K: 2023/225 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2023/199, K: 2023/226 Sayılı Kararı



–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2023 Tarihli ve E: 2020/68, K: 2023/230 Sayılı Kararı



YARGITAY KARARLARI



–– Yargıtay 2, 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri





