Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik



TEBLİĞ



– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)



KURUL KARARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri