Resmi Gazete'de bugün (2 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)
KURUL KARARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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