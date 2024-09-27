Resmi Gazete'de bugün (27 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 26 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Eylül 2024 tarihli ve 32675 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 326)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 292)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 327)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/28)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/29)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/30)
–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2024/22)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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