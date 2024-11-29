Resmi Gazete'de bugün (29 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 29 Kasım 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Kasım 2024 tarihli ve 32737 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/402, 403)
– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Yükseköğretim Kurulunun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik
– Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/42)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/12)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/15 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/16 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/17 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/18 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/104 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/19 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/20 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/21 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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