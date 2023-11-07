Resmi Gazete'de bugün (7 Kasım 2023 Tarihli ve 32362 Sayılı Resmi Gazete)

Resmi Gazete'de 7 Kasım 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte Resmi Gazete'de 7 Kasım 2023 Tarihli ve 32362 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (7 Kasım 2023 Tarihli ve 32362 Sayılı Resmi Gazete)

7 Kasım 2023 Tarihli ve 32362 Sayılı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik

–– Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/11785 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2021/49219 Başvuru Numaralı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlanlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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