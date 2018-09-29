İlişkili Haberler Reyhanlı saldırısını planlayan Yusuf Nazik'in ifadesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadeleri doğrultusunda, Mehmet Gezer'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.





Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırının planlayıcısı olan ve Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in savcılık ve Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi.



Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nazik'in ifadesinde olayın merkezinde bulunduğunu söylediği Mehmet Gezer ile birlikte açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Güvenlik birimleri, Başsavcılığın kararı doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



REYHANLI SALDIRISI



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.



Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.