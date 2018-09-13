MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Katliamın organizatörlerinden Nazik'in sorgusu için Ankara Emniyeti'nde terör uzmanlarından özel bir ekip oluşturuldu.



Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden davaya ilişkin ifade tutanakları istendi. Reyhanlı Emniyeti'nden ve Hatay Başsavcılığı'ndan da soruşturmaya ilişkin tüm delil bilgi ve belgelere sorgu öncesi Ankara'ya getirildi.



Suçunu itiraf eden katliam sanığının sorgusu terör savcısı nezaretinde gerçekleştirilecek. Çapraz sorgu için Nazik'in tutuklu diğer sanıklarla da yüzleştirileceği bildirildi. O sanıklardan biri saldırının hemen ardından Yayladağı ilçesinden kaçmaya çalışırken yakalanan Nasır Eskiocak.



Saldırının organizatörlerinden eskiocak ifadesinde Nazik'in saldırıyı nasıl planladığını ayrıntılarıyla anlatmış, Ankara ya da Konya'ya yönelik planlanan saldırının son anda Reyhanlı'da gerçekleştirildiğini

söylemişti.



Saldırı adresinin neden son anda değiştiği, Nazik in Esat ailesi ile yakınlığı, saldırganlara Türkiye'de yardım yataklık yapan olup olmadığı Nazik'in ifadesinde cevabı aranan sorular arasında.



Nazik'in ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.