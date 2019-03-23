İstanbul Küçükçekmece'de 18 yaşındaki Ebru Erdem'in bir rezidansın 9'uncu katından düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var. Genç kızın erkek arkadaşı tutuklandı.



Küçükçekmece’de Ebru Erdem'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kız arkadaşının düşmesinin ardından olay yerinden kaçan, daha sonra teslim olan erkek arkadaşı Sertar T. tutuklandı.

Serdar T. ifadesinde Ebru Erdem ile 3 gün önce tanıştığını söyledi. Olay günü kız arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandıklarını anlatan Serdar T. "Ablasıyla telefonla tartıştı. Ben lavaboya gittim, döndüğümde pencereye çıkmıştı. Yapma dedim. Sırtı bana dönüktü ben yaklaşmadım dahi" dedi.

Serdar T. genç kızın atlaması üzerine güvenliği haber verdiğini, korkudan olay yerinden uzaklaştığını öne sürdü. Bu arada, Ebru Erdem'in o gece kız arkadaşı M.B.'ye "Kafam güzel gel beni al" diye mesaj attığı ortaya çıktı.