Rize'de vaka sayısı artınca uyarı geldi

Rize'de İl Sağlık Müdürlüğü artan vaka sayıları nedeniyle uyarıda bulundu.



Kentte corona virüse karşı alınan tedbirlere uyulması ile vaka sayıları azalmıştı. Ancak son günlerde düğün ve yaş günü kutlamalarında tedbirlere uyulmaması ile yeniden vaka sayıları arttı.

Kent merkezi ile Çayeli ve Kalkandere ilçeleri en çok vaka görülen yerler oldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle testi pozitif çıkan ve klinik hiçbir şikayeti, belirtisi olmayanlar boş olan öğrenci yurtlarında gözetim altında tutuluyor.



"TEHLİKE BÜYÜYOR"



İl Sağlık Müdürlüğü ‘Tehlike büyüyor, tedbirini al Rizem’ diyerek uyarılarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada bir ay içerisinde kentte vaka sayılarında artış gözlenmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu artış özellikle de son bir hafta içerisinde tırmanışa geçmiştir. Şu an için ne yazık ki aktif pozitif vaka sayımız 100’ün üzerindedir. Hatta bu amaçla testi pozitif olup klinik anlamda hiçbir şikayeti, belirtisi olmayan ancak bulaştırıcılığı mevcut hastaları takip edebilmek için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bitişiğinde şu an için boş olan öğrenci yurdumuzu da devreye soktuk. Amacımız artan vaka sayıları ile son günlerde zorlanan hastane kapasitemizi rahatlatmak, böylece bir yandan hastanelerde yer yokluğu yüzünden hastaları evine göndermeyip olası bulaşın önüne geçmek, bir yandan da semptomları olmasa da pozitif olan bu hastaların tedavi süreçlerini kontrolümüz altında gerçekleştirmektir” denildi.



"VURDUMDUYMAZ TAVIR TAKINILMIŞ"



Tüm uyarılara rağmen halen yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazeler, kafeterya ve pastaneler gibi organizasyon ve mekanlarda maske ve mesafe gibi kuruların hiçe sayıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kurallar bizim iyiliğimize değilmişçesine vurdumduymaz bir tavır takınılmıştır. Gerekli cezaların yazılıyor olması da tedbirlerin ihlalinde birçok yerde yeterince caydırıcı olamamıştır. Keza herkesin başına her ortamda jandarma, polis bulundurmakta mümkün ve gerekli de değildir. Görüldü ki; çay ocağı, kafe ve restoran gibi mekanlarda mesafeli oturmak bir yana neredeyse omuz omuza, sanki salgın yokmuş gibi bir arada maskesiz, tedbirsiz bulunulmuştur. Elbette ki bu sorumsuz davranışlar virüs için bir fırsata dönüşmüş ve insanlarımız farkında olmadan hızla yayılmıştır. Daha da üzüntü verici olan ise sırf zaman geçirmek, kafa dinlemek gibi keyfi sebeplerle kontrolsüz bir arada bulunan bu insanların virüsü kaptıklarından dahi haberleri olmadan hastalığı evleri, çevrelerindeki yaşlılara bulaştırmalarıdır. İlimize ait vakaları analiz ettiğimizde yaş grubunun oldukça düştüğünü, virüs taşıdığının farkında bile olmayan halen olayın ciddiyetinden uzak gençlerin virüsü evdeki büyüklerine bulaştırdığını görüyoruz."



"KURALA UYMAYAN TOPLUM VE TOPLULUKTA BULUNMAYIN"



Gençlerin yaşların getirdiği enerjilerinin, sabırsızlıklarının eğlence ve muhabbete olan düşkünlükleri tedbirsizlik ve kural tanımamazlıkla birleştiğinde en ağır bedelini sevdikleri, anne babaları, büyükleri, çevre ve tüm toplumun ödeyeceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özetle son günlerde virüs hızla bulaşmaktadır. Artık işin şakası, asla hafife alınacak tarafı yoktur. İller arası hareketliliğin maksimuma çakması, yaklaşan kurban bayramı, havaların ısınması, nişan, düğün mevsimi, artan turizm faaliyetleri, çay sezonunun içerisinde bulunmamız gibi sebeplerden dolayısıyla kişisel temas ve riskimiz çok artmıştır. İvedilikle herkesi bilinçli bir şekilde maske takmaya, sırf zaman geçirmek, eğlenmek, muhabbet etmek için toplu tüm mekânlarda bulunmamaya, toplu taşıma araçlarına asla ama asla maskesiz binmemeye, her gördüğü kalabalık ortamdan bilinçli bir şekilde kaçınmaya kendi sağlıkları için özellikle davet ediyoruz. Toplumda kasıtlı olarak mücbir sebepler dışında özellikle kalabalık ortamlarda maske takmayan insanların sadece topluma değil kendilerine de saygıları yoktur. Çünkü vicdan ve akıl sahibi hiçbir insan bilerek başkasının sağlığını, hayatını asla riske atmaz. Hele gerçek Rizeli bunu asla yapmaz. Kurallara ve tedbirlere uymayan hiçbir ticari mekâna girmeyin, toplu taşımaya binmeyin, nişan ve düğüne iştirak etmeyin. Kurala uymayan toplum ve toplulukta bulunmayın."

