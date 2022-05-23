Rizeliler, uzaya çay gönderecek

Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından İstanbul'da düzenlenecek 12’nci Rize Günleri'nde helyum balonuyla uzaya çay gönderme denemesi yapılacak.

Haberler - DHA 23.05.2022 - 13:48

Rizeliler, uzaya çay gönderecek

Rizeliler, uzaya çay göndermeyi deneyecek. 

RİDEF tarafından Valiliği himayesinde Yenikapı'da, 25-29 Mayıs tarihleri arasında 12'nci Rize Günleri düzenlenecek.

‘7 bölge, 7 renk, biriz, beraberiz, kardeşiz' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde kentin başta çayı, doğası, lezzetleri ve vizyon yatırımları tanıtılacak.

5 gün sürecek etkinliklerde tarihi, akademik ve kültürel çalışmaların yanı sıra tescilli ve tescil aşamasındaki lezzetlerle, Rize tüm yönleri ile İstanbul’a taşınacak.

HELYUM DOLU BALONLA YÜKSELECEK

Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek. Platforma yerleştirilen çay paketleri 2 metre çapındaki helyum dolu balonla üzerinde GPS cihazı takılarak uzaya doğru gönderilecek.

Gökyüzüne doğru çıktıktan sonra stratosfer tabakasında patlaması beklenen balona bağlı platform çaylarla birlikte paraşütle tekrar yeryüzüne inecek.

''RİZE'Yİ TANITMAK İSTİYORUZ''

Çay dolu platformun nereye düşeceği ise cihazla takip edilecek.

RİDEF Genel Başkanı Hasan Başça, "Rize’yi görmeyenler, Rize’de doğmayanlar, İstanbul’da doğmuş büyümüş Rize’nin tarihini, coğrafyasını bilmeyen tanımayan insanlar var. Onlara Rize‘yi tanıtmak istiyoruz. Küçük bir Rize’yi İstanbul’a taşımış olacağız" dedi.

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