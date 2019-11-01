Rusya ile devriye bugün başlıyor

Soçi Mutabakatı kapsamında YPG/PKK'ya verilen sürenin dolmasının ardından Rusya ile ortak devriye başlıyor.



Kritik devriye öncesi sınır hattında son hazırlıklar tamamlandı.Rus heyetle yapılan görüşmelerde devriye bölgeleri ve devriye güzergahları belirlendi.



Bu bölgelerde el yapimi patlayıcı ve mayın imha çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. İnsansız hava araçları ile keşif uçuşları yapılıyor. Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi sınırın sıfır noktasında çalışmalarını sürdürüyor.



Mutabakat kapsamında Kamışlı kentinde devriye yapılmayacak.



Türk ve Rus askerleri daha önce İdlib ve Tel Rifat'ta koordineli devriye görevinde bulunmuştu. Fırat'ın doğusuna düzenlenecek bu devriye, iki ülke askerleri arasındaki ilk ortak devriye olma özelliğini taşıyor.



Ortak kara devriyesi öncesinde, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı da yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 araç Akçakale'ye gitti. Zırhlı araçlar Tel Abyad'daki askeri noktalara konuşlandırıldı.

