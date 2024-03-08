Rusya-Ukrayna savaşı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız

İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Zelenski'yi yeniden misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Zelenski ile Miçotakis'in de bulunduğu bölgeye yakın yere düzenlenen füze saldırısı sebebiyle her iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliğine yönelik desteğimizi vurguladım. Savaşın başta Ukrayna olmak üzere menfi yansımaları artıyor.

Maalesef barışın tesisi için Mart 2022'de İstanbul'da kurduğumuz müzakere masasının yanından geçebilecek nitelikte diplomatik bir adım atılamadı. Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU

Karadeniz girişimi 33 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına imkan vererek küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. Taraflar arasında yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Ukrayna'nın ekonomik açıdan ayakları üzerinde duran bir konuma gelmesi büyük önem taşıyor.

Savaşa rağmen ikili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar hedefine ulaşmak için gayretlerimizi artırma konusunda mutabık kaldık.

Pek çok firmamız savaşın getirdiği riskleri göğüsleyerek arazideki çalışmalarına devam etti, devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİNİN AKIBETİ

Türkiye'nin duruşu itibarıyla sağlayabileceği bazı imkanlar olduğuna inanıyoruz. Biz Türkiye olarak gerek şahsım gerek bakan arkadaşlarım muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde olumlu bazı yaklaşımlar gördüğümüz için adımlar atıyoruz. Netice alacağımızı ümit ediyoruz. Ümitsiz değiliz. Şu salon çok şeylere şahit oldu. Bu salonda kaldığımız yerden devam edeceğimizi zannederek bu yola çıktık.

Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına Ukrayna'nın bağımsızlığına desteğiniz için teşekkür ederim.

Her zamanki gibi çok samimi bir müzakere gerçekleştirdik. Bir an önce topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.

Türkiye'nin çabaları sayesinde ciddi insani sonuçlar elde ettik.

Kırım Tatarları başta olmak üzere ilgili liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bugün barış planımıza dikkat çektik. Özellikle liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim.



Adil bir barış elde etmek istiyoruz. Ukrayna için acil bir barış. Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum. Ekonomik iş birliğimiz açısından bu konuları çözmeye hazırız. Bugün burada bir anlaşma imzaladık. Bizim ticaretimizi kolaylaştıracak.

Karadeniz bölgesi de çok önemli. Çok fazla gemi oradan geçti. Şimdiden 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. Ramazan ayı arifesinde herkese bir sakinlik dilemek istiyorum. Mübarek Ramazan ayı sırasında barışın biraz daha bize yakın olmasını diliyorum.