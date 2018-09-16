Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek görüşmesinde İdlib'deki son durumun ele alması bekleniyor.
İki liderin kentteki sivillerin güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak için fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin son olarak 7 Eylül'de Suriye gündemiyle gerçekleşen Tahran zirvesinde bir araya gelmişti.
Rusya'da yarın kritik İdlib görüşmesi yapılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki liderin gündeminde İdlib olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek görüşmesinde İdlib'deki son durumun ele alması bekleniyor.