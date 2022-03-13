Rusya’dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'da

Rusya'dan hareket eden ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.03.2022 - 23:17

Rusya’dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul'da

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.

Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçek yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.

Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.

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