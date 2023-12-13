Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bilkent Şehir Hastanesi’nden aktaran NTV muhabiri Öykü Tüccar, Bitmez'in hastaneye entübe edilerek getirildiğini ve tedaviye alındığından bu yana da milletvekilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bitmez'in kalp hastalıklarının yanı sıra ayrıca şeker hastası olduğu bilgisini de vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET EDECEK



Dünden bu yana birçok siyasi isim tarafından geçmiş dilekleri iletilen Bitmez'i bugün saat 10.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret edecek.

HASAN BİTMEZ KİMDİR?



Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.



Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.



Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.



Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.