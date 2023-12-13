Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez yoğun bakımda

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.
Bitmez, TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.
Hasan Bitmez, konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı.
KAFASINI MERMER BASAMAĞA ÇARPTI
Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez’e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez’e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez’in yanına geldi. Bitmez’e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.
Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu’na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez’e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.
Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bitmez’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Bilkent Şehir Hastanesi’nden aktaran NTV muhabiri Öykü Tüccar, Bitmez'in hastaneye entübe edilerek getirildiğini ve tedaviye alındığından bu yana da milletvekilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bitmez'in kalp hastalıklarının yanı sıra ayrıca şeker hastası olduğu bilgisini de vermişti.
ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET EDECEK
Dünden bu yana birçok siyasi isim tarafından geçmiş dilekleri iletilen Bitmez'i bugün saat 10.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret edecek.
HASAN BİTMEZ KİMDİR?
Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun’un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi’ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi’nde öğrenim gördü.
Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.
Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı’dır.
Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.
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