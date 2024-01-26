Saadet Partisi'nin İstanbul adayı netleşti

BİROL AYDIN KİMDİR?



1969 yılında Gümüşhane Şiran'da doğan Birol Aydın, lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı.



Aydın, 1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu.

Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.

Birol Aydın, 2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.



Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve TBMM 28. Dönem İstanbul Milletvekili olan Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.