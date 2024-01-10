Saat kulesinin kayıp saati yerine "ikizi" takılacak

Antalya sembollerinden tarihi saat kulesinin çalınan saati yerine konulacak olan, çalınan saatin bire bir ikizi 100 yaşındaki saat İstanbul'da tadilattan geçirildi. 1 ay içinde saatin yerine takılacağını söyleyen Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, “Birileri zamanı durdurmuştu, yeniden akmaya devam edecek" dedi.

Antalya'nın en önemli sembollerinden, Helenistik döneme tarihlenen burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan ve 1900'lü yılların başında 2'nci Abdülhamid döneminde saat kulesi olarak inşa edilen yapıda, geçen yıl şubat ayında başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Restorasyonda, 22 metre yüksekliği bulunan kulenin dört bir tarafındaki saatlerin orijinal olmadığı ortaya çıkmış, 1985 yılında çalınmış olabileceği değerlendirilmişti. Yerine takılan saatlerin de plastik olduğu, bu saatleri tutturmak için kullanılan demir çerçevelerin de yıllar içerisinde ağırlıklarıyla tarihi taşları çatlattığı belirlendi.



Plastik saatler sökülerek saat kulesinin çalınan saatinin bire bir aynısını bulmak için çalışma başlatıldı.Saatin aslına uygun tamir ve yapımına başlandı. Yaklaşık 1 ay sonra saat yerine yerleştirilerek hizmete açılacak.



Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, saatin orijinalinin 1985 yılından bu yana yerinde olmadığını, çalındığını söyledi. Eski fotoğraf karelerinde orijinal saatin olduğunu belirten Karabayram, “Şubat ayı içinde saatimizi yerine yerleştireceğiz. Uzun bir süreçti. Statik sorunlar vardı, onları çözdük" diye konuştu.



