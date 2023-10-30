Saatler ne zaman geri alınıyor? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı. Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...



SAATLER GERİ ALINACAK MI?



Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı.



Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.



Kış saati uygulaması 2023 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.



TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDAKİ SAAT FARKI KAÇ?



Avrupa kış saati uygulamasına geçti.



Türkiye ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka arasındaki saat farkı 1’den 2’ye, İngiltere ile ise 3'e çıktı.



YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI HAKKINDA



Günışığından daha çok faydalanmak için ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri 1700'lü yıllara dayanıyor.



Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı.



