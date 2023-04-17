Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 kilogram insan saçı ele geçirildi

Şüpheliye ait valiz yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.Yapılan aramalarda valizin çeşitli renklerde insan saçlarıyla dolu olduğu görüldü.



Operasyon neticesinde toplam 15 kilogram ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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