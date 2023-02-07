Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar önlemi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.



Sabiha Gökçen Havalimanı da 9 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan uçuş sayılarını azalttı.



Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: Kar yağışı ne kadar sürecek? (AKOM hava durumu raporu) Haberi Görüntüle

MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) tarafından alınan karara göre, 9 Şubat perşembe günü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler için saat 14.00'a kadar olan tüm uçuşlarda yüzde 25, günün geri kalanında ise yüzde 15 oranında uçuş azaltılacak.



Söz konusu tarihte bileti olan yolcuların ilgili havayollarının internet siteleri ve çağrı merkezlerinden uçuşlarının durumunu takip etmeleri istendi.