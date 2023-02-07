Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini iyice artırdı. Kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 1

İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 2

Yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, merkezi noktalarda sulu kar şeklinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nın etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi ile Beykoz'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 3

TEM ve D-100 kara yolunda etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 4

AKOMDAN HAVA TAHMİNİ RAPORU

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından haftalık hava tahmini raporu yayımlandı.

7 Şubat (bugün), metrekareye 5-16 kg arası yağış düşmesi beklenirken rüzgar da poyrazdan kuvvetli, aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi öngörülüyor.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 5

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı beyaza büründü. Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı’nda vatandaşlar yürümekte güçlük yaşadı.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 6

Yağış nedeniyle ana yollarda trafik akışında sorun yaşanmazken yol kenarlarının karla kaplandığı görüldü.

Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 7
Uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - 8

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