Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.



İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.



Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.



Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta bir kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı.

Uçaktan tahliye çalışması devam ediyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

"PİSTTEN ÇIKAN UÇAK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"



İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa değinen Koca, şu bilgileri aktardı:



"Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 157 kişi oldu. 157 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 157 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim."

OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

Açelya isimli parçalanan uçağın Boeing 737-86J tipi olduğu belirtildi.



ULAŞTIRMA BAKANI: KAZADA CAN KAYBI YOK, TAHLİYE SÜRÜYOR



NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları kaydetti:



"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."



Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL VALİSİ: 52 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pistten çıkan uçağa ilişkin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralının ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.



Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA GİDERKEN KAZA GEÇİREN 5 POLİS YARALANDI



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.



Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.



Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.



THY'DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları Basın Müsaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" denildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ