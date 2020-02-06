Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.



İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.



Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.



Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.



"YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU SAĞLIK DURUMU ORTA AĞIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir." dedi.



Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı VIP Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığını söyledi.



Olayın hemen akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, "Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir" diye konuştu.

"GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI"



Yerlikaya, yaşanan elim kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, 'SABİM ALO 184' telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

"30-40 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜYOR"

İstanbul Valisi Yerlikaya, olay yerinde gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, İzmir- İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamadığını söyledi.



Uçağın pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürüklendiğini ifade eden Yerlikaya, "TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor" dedi.

Kaza sonrasında kapanan pist saat 04.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.



OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR

ULAŞTIRMA BAKANI: KAZADA CAN KAYBI YOK, TAHLİYE SÜRÜYOR



NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları kaydetti:



"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."



Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor" ifadelerini kullandı.



SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA GİDERKEN KAZA GEÇİREN 5 POLİS YARALANDI



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.



Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.



Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.



THY'DEN AÇIKLAMA



Türk Hava Yolları Basın Müsaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, "Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" denildi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.



SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ