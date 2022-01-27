Saç ekiminde ölüm davasında karar

İstanbul Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölümle ilgili davada tüm sanıklar beraat etti.

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş ve Mehmet Albayrak ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan hastane müdürü başhekim Çağrı Serdar Elgörmüş, "Hastanemiz 20 senelik bir hastane. İlgili alanda eksiklik yok. Hastanın koronel kalp damarları tıkalı. Yüksek dozda bir şey verilse toksikoloji raporunda çıkar" dedi.

"ÖLÜMLE BAĞLANTILI DEĞİL"



Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda İbrahim Gül'ün ölümünün "akut koroner sendrom" sonucu olduğu ve eylem ile ölüm arasında bağlantı bulunmadığını belirtti.



Duruşma savcısı sanıklara yüklenecek bir kusurun olmadığının raporda anlaşıldığını belirterek beraat etmelerini talep etti.



Kararını açıklayan mahkeme başkanı, başhekim Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, teknikerler Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak'ın kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.

6 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANDILAR

İtalya'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki İbrahim Gül, saç ekimi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. 11 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturmada; hastane müdürü Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.