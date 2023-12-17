Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 37 günde 80 doktor geriye döndü

Son 37 günde 80 doktorun geri döndüğünü söyledi. Bütçenin komisyon görüşmelerinde eliyle para işareti yapması da tartışmalara neden olmuştu. Koca o eleştirilere de yanıt verdi. Koca, "Kırdığım meslektaşım varsa onlardan özür dilerim." dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların çalışmak için yurtdışına gittiği iddialarını "Vatandaş müsterih olsun. Bin 359 iyi hal belgesi alan hekimden yurt dışına çıkan sayısı 450, yurt dışına giden 401 hepsi gitmiyor. Dışardan içeriye giriş var. 450'den 397'ye indi. Son 40 günde bile ülkemize dönen 80 kişi var." sözleriyle değerlendirdi.



6 Şubat'ta 11 ili vuran depremler sonrasında 6 hastanenin hizmete açıldığını söyledi.

Bin 588 acil durum hastanesinin de 4 ay sonra bölgede hizmete açılacağını ifade etti.



Koca, "Sağlık Bakanı olarak elimden gelen ne varsa kaybedilen canların, yıkılmış şehirlerin acısını içime gömerek gece gündüz demeden yapmaya çalıştım. Elbette her ihtiyaca yetişemediğim, her sorumluluğuna yetemediğim zamanlar oldu. Bunlar için sizlerin huzurunda vatandaşlarımızdan helallik isterim." dedi.



Koca, bakanlığın bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi, sözü Gazze'ye getirdi. Koca, bugüne kadar 13 uçak ve iki gemi dolusu yardım malzemesinin ulaştırdığını söyledi.