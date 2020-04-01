Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ile görüşerek erken tedavinin önlemine değindi.

Video konferans yoluyla sağlık çalışanlarınla görüşen Sağlık Bakanı Koca, ''Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz'' dedi.

Sağlık personellerinin en büyük güç olduğunu belirten Fahrettin Koca, çalışma sürelerinde personellerin kendilerine dikkat etmelerini istedi.

Ayrıca, Fahrettin Koca'nın bugün toplanacak Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapması bekleniyor.

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