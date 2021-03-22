Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini aldıklarını belirterek ''Oysa risk, dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürüyor. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın'' çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 11:06

Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara maske uyarısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs bulaşma riskinin dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürdüğünü belirterek, çalışanları "maskelerini çıkarmamaya" çağırdı.

''LÜTFEN SORUMLU DAVRANIN''

Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

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