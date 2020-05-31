Sağlık Bakanı Koca'dan, Dilek hemşire paylaşımı: Durumu ciddi ama kalbi hayatla bağını koruyor

34 haftalık hamileyken yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanana ve bebeği sezaryenle alınmak zorunda kalan Dilek hemşire yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

30 yaşındaki Dilek Akçabelen İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu, 10 yıllık hemşireydi, mart ayında corona virüs salgını başladığında heyet raporuyla erken doğum iznine ayrıldı.



ZOR BİR HAMİLELİK DÖNEMİ GEÇİRDİ

Zor bir hamilelik dönemi geçiren Dilek hemşirenin çalıştığı hastane kalp ve damar cerrahisi hastanesi olduğu için kadın doğum bölümü yoktu, hamilelik takibini başka bir hastane yapıyordu.

Hamileliğinde böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşadı hatta bir operasyon geçirdi. Doğum iznine erken ayrılmasının sebebi de buydu.

BEBEĞİNİ BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLDİ



34 haftalık hamileyken corona virüse yakalandı. Ailesinde virüs tespit edilemedi, komşusundan aldığı düşünüldü.



11 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca üç gün sonra bebeği sezaryenle alındı. 2,5 kilo doğan oğlu Tunç'u birkaç saniye görebildi.



DURUMU AĞIR

Dilek hemşirenin böbrek rahatsızlığı ve hamileliğinde zayıflayan bağışıklığı nedeniyle durumu hızlı ilerledi.



Akciğerleri fonksiyonlarını yerine getirememeye başladı, nakil ihtiyacı doğdu.



Akciğer nakli için organ nakli sırasına girdi, ancak olumlu haber gelmedi.



1,5 aydır yoğun bakımda olan dilek hemşirenin durumu ağır.

BAKAN KOCA'DAN MESAJ



Öte yandan Dilek hemşirenin durumuyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:



''Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. Covid-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor.''