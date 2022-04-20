Sağlık Bakanı Koca'dan memuriyetten istifa eden hekimlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa eden hekimler hakkında açıklama yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenlerin de talepleri halinde Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri (SBA) kadrolarına geçebileceğini kaydetti.



