Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2022 tarihli corona virüs tablosunu açıkladı
Türkiye'nin 25 Mayıs 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 573 Covid-19 testi yapıldı, bin 260 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise bin 225 oldu.
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