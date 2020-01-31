Sahibinden ucuza ağır hasarlı ev (İstanbul Fikirtepe)

İstanbul Fikirtepe'de, kentsel dönüşüm beklentisiyle boşaltılan yüzlerce ev çaresiz insanlarca kullanılıyor.

Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancı uyruklu vatandaşlar bu evleri düşük fiyatlara kiralıyor. Bölge emlakçıları yıkılma riskine rağmen yabancıların bu evlere yoğun talep gösterdiğini belirtiyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlar da Fikirtepe'de. Onlar da terk edilen evlere yerleşmiş.



"GECE NÖBET TUTUYORUZ"



Fikirtepe'de Erler Sokak'a girdiğinizde ilk bakışta burada bir yaşam olamayacağını düşünüyorsunuz. Oysa cami, kapısı olmayan, savaş filmlerinden kareleri andıran bu alanda çok sayıda kişi yaşıyor.

Harabe haldeki evlerden birinde yaşayan Salih Akın ve kızı durumlarını şöyle anlatıyor: "Gidecek yerimiz olsa bu evde kalır mıyız? Deprem haberleri nedeniyle korkumuz arttı. Ev başımıza yıkılacak diye gece çocukların başında nöbet tutuyoruz. Evin sahibi bırakıp gitmiş, boş bulunca biz de mecburen yerleştik. Neden buradasın, ev riskli çıkın buradan diyen de yok, kira isteyen de. Eşimiz dostumuz hep birlikte Fikirtepe'deyiz."

Bölge sakinleri boş binalar nedeniyle güvenlik sorunu da yaşadıklarını metruk binaların yıkılmadığını belirtiyor. Tinercilerin yangınlara sebep olduğunu belirten bölge halkı, hırsızlıkların da arttığını söylüyor. Bölgede düşük fiyatli evler nedeniyle fuhuş yapıldığı da iddialar arasında.

Bölge Sakini Ahmet Ulucak ise her gün evinde ölüm korkusuyla yaşadığını söylüyor. Yaşadığı apartmanda bir dairesini de kiraya verdiğini belirten Ulucak, "Kirası 500 lira ama ben alırken vicdanım sızlıyor. Ama kiracım da çaresiz. Bu fiyata nereden ev bulacak. Başka seçeneği olsa bu riskli binada kalmaz" diyor.



Satılmış ve Güler Aktaş çifti de şunları söylüyor: "Yeni inşaatlar nedeniyle evimde ağır hasar oldu, belediyeye şikayet ettim evi boşalt dediler. Aynı sokakta başka eve taşındım. Ekonomik şartlar nedeniyle daha güvenli bir yere gidemiyoruz. Sağlam ev hayaliyle dönüşüme evet dedik ama ortada kaldık."



Bölge emlakçılarının verdiği bilgiye göre eski evlerde kiralar 400 - 800 lira arasında değişiyor. Yeni konutlarda kiralar 2 bin liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Eski evleri kiralayanlar ağırlıklı olarak Özbekistan, Afganistan ve Türkmenistan vatandaşları olsa da Türkler de var. Kimi yabancılar evleri ucuza kiralayıp, sonra arkadaşlarına oda oda kiralama yapıyor ve para kazanıyor.



Boşaltılan evlerde hiçbir güçlendirme olmadığını belirten emlak ofisi çalışanı şunları anlatıyor: "Ev sahibi dönüşüm yapılacak diye evinden çıktı ama mütehhitler batınca yenisi yapılmadı. Eski evine dönenler de oldu. Dönmeyenler de bir boya yapıp, makyajlayıp kiraya veriyor. Bu şekliyle de alıcısı var. Bize gelen evler çok boş kalmadan hemen tutuluyor."