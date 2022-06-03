Sahte kimlikle dünyayı dolaştı, Kuşadası'nda yakayı ele verdi

İsveç'te 2013 yılında eşini öldürmeye teşebbüs eden İsveç doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı B.N.I.’nın (38), sahte kimlikle çeşitli ülkelere gittiği ve son olarak da Türkiye'ye gelerek Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunduğu tespit edildi.



Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

Ekipler, B.N.I.'yı Camikebir Mahallesi Öğe Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.



Üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I, gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



Ehliyeti de sahte olan B.N.I. hakkında ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan da işlem yapıldı.