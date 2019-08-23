Olay, Biga'nın Gümüşçay Belediyesinde çay boyunda saat 00:45 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Osman Sevinç, arkadaşı Ahmet Salih Gökyüz ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.