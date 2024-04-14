Sakarya'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Sakarya'da oto galeriye düzenlenen 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.



İddiaya göre, Erenler ilçesi Bağlar Caddesi'nde O.K'nin sahibi olduğu oto galeri, kent dışından gelen ve iş yeri sahibiyle aralarında alacak meselesi bulunan kişiler tarafından kurşunlandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Saldırıda yaralanan O.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, 4 şüphelinin yakalandığı olaya ilişkin saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 3 silaha el koydu.

Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı Haberi Görüntüle