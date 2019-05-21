Van’da bir yıl önce iki kişinin şakalaşması sonucu başlayan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs 2019 günü Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan Seyrantepe Mezarlığı önünde kavga meydana geldiği belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, olaya karışan Agit K. ve Ayhan K.’nın bir yıl önce Gürpınar ilçesinde şakalaşırken aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri belirlendi.

Bir hafta önce yine kendi aralarında çıkan kavga olayını polise intikal ettirmedikleri, 19 Mayıs 2019 günü ise iki aile arasında yapılan konuşma esnasında tekrar kavga çıktığı tespit edildi.

Kavgada Ayhan K. isimli şahsın Agit K.’nın babası Ş.K.’yı bıçakla yaraladığı ve abisi H.K.’nın boğazını kesmek suretiyle yaraladığı, Agit K.’nın ise kendisine ait olan araçla Ayhan K.’nın annesi F.K.’yı mezarlık içerisinde araçla kasten çarpmak suretiyle ezdiği belirlendi.

Olaylarda F.K. ve H.K. isimli şahıslar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybederken, yapılan operasyonda Agit K., Ayhan K. ve Abdullah K. isimli şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 3 şüpheliden Abdullah K. adli kontrol şartıyla serbest, Agit K. ve Ayhan K. ise tutuklandı.