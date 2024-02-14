Saldıray Berk kimdir? İşte Saldıray Berk'in biyografisi ve aldığı görevler

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti. İşte, Saldıray Berk'in biyografisi...



SALDIRAY BERK KİMDİR?



Saldıray Berk 16 Şubat 1948 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi.



1962'de Selimiye Askerî Ortaokulundan, 1966'da Kuleli Askerî Lisesinden, 1968 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1969 yılında Topçu ve Füze Okulunu tamamladı. 1976 yılına kadar kadar Türk Kara Kuvvetlerine bağlı topçu birliklerinde bölük ve takım komutanlığı ile keşif subaylığı yaptı. 1978'de Kara Harp Akademisini bitirdi. Kurmay subay olarak 39. Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü ile Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu Öğretim Üyeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Plan Subaylığı, Moskova Kara Ataşeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğü ve 9. Piyade Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.



1995 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 1. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürüttü.



1999 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü.



2003 yılında korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı.



2007 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığına, 2010 yılında Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atandı. 2011 yılında emekli oldu.



Emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.