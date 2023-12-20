Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.” denildi.
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