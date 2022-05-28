Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, koruma altındaki salep soğanı toplayan 4 kişiye toplam 438 bin 372 lira ceza kesildi.

Haberler - DHA 28.05.2022 - 09:47

Salep soğanı toplayan 4 kişiye 438 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi tarafından, mayıs ayında yapılan kontrollerde Ereğli ilçesinde, nesli tehlike altındaki salep soğanlarını toplayan 4 kişi tespit edildi.

Ayrı 2 bölgede yakalanan kişilerin taşıdığı çuvallardan 41,5 kilo salep soğanı çıktı.

Ekipler, soğanları toplayan 4 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 109 bin 593'er lira olmak üzere toplam 438 bin 372 lira ceza kesti. Salep soğanları ise tekrar doğal ortamlarına dikildi.

TOPLAMAK SUÇ

Salep soğanları, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altındaki türler listesinde bulunuyor.

DKMP'den yapılan açıklamada salep soğanının yanı sıra yabani orkide gibi endemik bitkilerin kök yumrularının sökülüp ticari amaçla toplanmasının bitkilerin zaman içinde yok olmasına sebep olacağı belirtildi.

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