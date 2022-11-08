Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki lise öğrencisi öldü

Samsun'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde bir motosikletin devrildiğini ve yerde iki kişinin yattığını gören kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Şen ve Yıldırım'ın cesetleri, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bölgeye yakın yerde bulunanların çarpışma sesi duyduklarını söylemesi üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.



Bir süre sonra polis merkezine giden Kadir B., lise öğrencilerinin bulunduğu motosiklete kendisinin kamyonetiyle çarptığını itiraf ederek teslim oldu.