Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki lise öğrencisi öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletteki iki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki lise öğrencisi öldü

'un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde bir motosikletin devrildiğini ve yerde iki kişinin yattığını gören kamyon sürücüsü, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım'ın (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki lise öğrencisi öldü - 1

Şen ve Yıldırım'ın cesetleri, incelemenin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgeye yakın yerde bulunanların çarpışma sesi duyduklarını söylemesi üzerine motosiklete bir aracın çarpıp kaçmış olma ihtimaline yönelik araştırma başlatıldı.

Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki lise öğrencisi öldü - 2

Bir süre sonra polis merkezine giden Kadir B., lise öğrencilerinin bulunduğu motosiklete kendisinin kamyonetiyle çarptığını itiraf ederek teslim oldu.

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