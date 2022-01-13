Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 13:49 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 13:51

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

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Sahte içkiden can kaybı 88'e yükseldi

'da yaşayan T.Ş. (62), evde gece saatlerinde alkol aldıktan sonra kardeşi N.Ş. tarafından yatağına götürüldü.

Sabah kalktığında T.Ş'yi hareketsiz bulan N.Ş, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Bürosu ekipleri, T.Ş'nin yanında içki şişeleri buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, T.Ş'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

T.Ş'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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