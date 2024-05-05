Samsun'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir akaryakıt istasyonuna ve yemek kuryesine sahte para verildiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu İlkadım ve Atakum'da yakalanan A.G. ile S.M'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda aynı seri numarasından 21 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Sahte paraya el konulurken gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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