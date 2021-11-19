Samuray kılıçlı cinayet: Hakim ailenin itirazını haklı buldu

İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürüldüğü ana ilişkin görüntülere erişim engeli getirildi.

Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz avukatı aracılığıyla, olay anını net olarak gösteren videonun medyada yayınlanmasının ardından hakimliğe başvuru yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; dilekçede, görüntülerin Cengiz ailesinin mahremiyetini ve kişilik haklarını çok ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

"HER GÜN TEKRAR YAŞIYORLAR"

Görüntülerin gizlilik kararı verilmiş bir soruşturma dosyasına ait olduğu belirtilen dilekçede, "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, söz konusu yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Herkesin bu videoyu izlediğini bilmek dahi aileyi derinden yaralamaktadır" denildi.

Görüntülerin mahrem ve hassas olduğu belirtilerek bir an önce erişim engeli getirilmesi gerektiği belirtildi.

HAKİMLİKTEN KARAR

Kamuoyu ve Cengiz ailesinin görüntülere ve yayınlara erişime engellenmesi talep edilen dilekçenin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği kararını verdi.



"İNFİAL YARATACAK NİTELİKTE"



Olayın toplumda infial yaratacak nitelikte olduğuna vurgu yapan hakimlik, kamuoyu düzeni ve delillerin henüz toplanmamış olması, çeşitli basın yayın organlarında duyum niteliğinde kamuoyunu ve yargıyı yanlış yönlendirebilecek haberlerin yayınlanmasının olayın aydınlatılmasını zorlaştıracağını belirtti.

Bu gerekçelerle yayın yasağı verildiğinin altını çizen hakimlik, Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz'in talebini kabul etti. Kan donduran görüntülerin yayınlandığı bazı haber sitelerindeki yayınlara erişim engeli getirdi.