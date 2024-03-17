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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alacak. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli yapacak. İşte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvurusu hakkında bilgiler...

İlana göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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